Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede Kuveyt Dışişleri Bakanı, vatandaşlarının Türkiye'den tahliye edilmesine verdiği destekten dolayı Çavuşoğlu'na teşekkür etti.
Çavuşoğlu, Kuveytli mevkidaşıyla telefonda görüştü
24.04.2020 - 11:58 | Son Güncelleme: 24.04.2020 - 12:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el Muhammed el Sabah ile telefonda görüştü.
Etiketler : Çavuşoğlu,
699107 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/699107.aspx
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