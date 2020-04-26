Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı yanındaki seyyar ilk yardım hastanesi civarına iniş yapan askeri helikopterin bir süre sonra, tekrar havalanıp Antakya merkezi istikametine doğru ilerlediği gözlendi.
Sınırda helikopter hareketliliği
26.04.2020 - 18:49 | Son Güncelleme: 26.04.2020 - 18:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Suriye sınırındaki Reyhanlı ilçesinde helikopter hareketliliği yaşandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : sınır,helikopter,hareketlilik,
699714 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/699714.aspx
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