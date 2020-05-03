Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapmış olduğu birçok televizyon programı ile tanınan İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu’na bir süre önce Covid-19 tanısı konulmuştu. Tedavisine Başakşehir Hastanesi’nde devam edilen Döngeloğlu, bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.