Yapmış olduğu birçok televizyon programı ile tanınan İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu’na bir süre önce Covid-19 tanısı konulmuştu. Tedavisine Başakşehir Hastanesi’nde devam edilen Döngeloğlu, bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
03.05.2020 - 14:10 | Son Güncelleme: 03.05.2020 - 14:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başakşehir Hastanesi’nde yeni tip korona virüs tedavisi gören İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu, hayatını kaybetti.
Etiketler : Ömer Döngeloğlu,
701302 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/701302.aspx
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