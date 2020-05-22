TÜİK'ten yapılan duyuruya göre, Kurumun Başkan Vekili Yinal Yağan, Sümer Holding'e Genel Müdür olarak atanırken Başkan Yardımcısı Muhammed Cahit Şirin ise TÜİK Başkanlığına getirildi.
TÜİK Başkanlığına Muhammed Cahit Şirin atandı
22.05.2020 - 19:37 | Son Güncelleme: 22.05.2020 - 20:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığına, Başkan Yardımcısı Muhammed Cahit Şirin atandı.
Kaynak: AA
Etiketler : TÜİK,
706075 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/706075.aspx
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