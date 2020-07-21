Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Muğla’da katledilen Pınar Gültekin kızımızın acısı yüreğimizi yaktı; bir canımıza daha kıyıldı. Davaya müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız.” ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk'tan Pınar Gültekin açıklaması
21.07.2020 - 12:35 | Son Güncelleme: 21.07.2020 - 13:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Muğla'da katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in davasına müdahil olacaklarını duyurdu.
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719607 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/719607.aspx
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