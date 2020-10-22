Öğle saatlerinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığını önüne gelen polis ekipleri binaya giriş çıkışları kapatırken bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Polis ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik araması sonrası HDP binasından delil torbaları içerisinde çok sayıda doküman ve pankart çıkartıldı. Aramalar biterken, HDP Diyarbakır il eş başkanlarının gözaltına alındığı öğrenildi.
Aramalar bitti, HDP'li eş başkanlar gözaltında
22.10.2020 - 17:26 | Son Güncelleme: 22.10.2020 - 17:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bugün öğle saatlerinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığında arama kararı çıkarıldı.
Etiketler : HDP,
740907 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/740907.aspx
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