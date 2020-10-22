Öğle saatlerinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığını önüne gelen polis ekipleri binaya giriş çıkışları kapatırken bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Polis ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik araması sonrası HDP binasından delil torbaları içerisinde çok sayıda doküman ve pankart çıkartıldı. Aramalar biterken, HDP Diyarbakır il eş başkanlarının gözaltına alındığı öğrenildi.