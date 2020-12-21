Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Deprem, saat 18.30 sıralarında merkez üssü Kuşadası körfezi’nde meydana geldi. Afad’dan edinilen bilgiye göre, merkez üssü Kuşadası körfezi olan deprem, 6.93 km derinliğinde 3.1 büyüklüğünde kaydedildi. Deprem, çevredeki ilçelerde de hissedildi.