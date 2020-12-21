Deprem, saat 18.30 sıralarında merkez üssü Kuşadası körfezi’nde meydana geldi. Afad’dan edinilen bilgiye göre, merkez üssü Kuşadası körfezi olan deprem, 6.93 km derinliğinde 3.1 büyüklüğünde kaydedildi. Deprem, çevredeki ilçelerde de hissedildi.
Kuşadası’nda 3.1 büyüklüğünde deprem
21.12.2020 - 19:04 | Son Güncelleme: 21.12.2020 - 19:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın’ın Kuşadası ilçesi’nde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre ilçelerde de hissedildi.
Etiketler : kuşadası,deprem,son depremler,
754622 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/754622.aspx
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