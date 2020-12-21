Deprem, saat 18.30 sıralarında merkez üssü Kuşadası körfezi’nde meydana geldi. Afad’dan edinilen bilgiye göre, merkez üssü Kuşadası körfezi olan deprem, 6.93 km derinliğinde 3.1 büyüklüğünde kaydedildi. Deprem, çevredeki ilçelerde de hissedildi.