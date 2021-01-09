Koca: "SMA hastası çocuklarımızın tedavisi ile ilgili her türlü tedbiri alıyoruz, en iyisini yapmak üzere tüm güncel gelişmeleri takip ediyoruz."
Bakan Koca: SMA hastası çocuklarımızın tedavisi ile ilgili her türlü tedbiri alıyoruz
09.01.2021 - 18:58 | Son Güncelleme: 09.01.2021 - 18:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koca: "SMA hastası çocuklarımızın tedavisi ile ilgili her türlü tedbiri alıyoruz, en iyisini yapmak üzere tüm güncel gelişmeleri takip ediyoruz."
Etiketler : koca,
758747 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/758747.aspx
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