Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Nur Vergin için Merkezefendi Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı. Erdoğan daha sonra Merkezefendi Mezarlığı'nda bulunan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti.