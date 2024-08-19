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Adıyaman'da iskele çökmesinde ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Adıyaman&#039;da iskele çökmesinde ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adıyaman'da, inşaat iskelesinin çökmesi sonucu ağır yaralanan işçi 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Vefat eden işçi hastane morguna kaldırılırken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, 9 Ağustos tarihinde Adıyaman’da meydana geldi. İddiaya göre, devam eden kalıcı konutlarda iskele üzerinde çalışan Süleyman Özgül, Ahmet Kars ve Cafer Özgül iskelenin çökmesi sonucu aşağıya düşmüş ve her üç işçide yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan işçilerden Ahmet Kars olayın yaşandığı gün hayatını kaybetmiş durumu ağır olan Cafer Özgül ise yoğun bakım servisine alınmıştı.

Burada tedavi altına alınan Cafer Özgül, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden Cafer Özgül'ün cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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