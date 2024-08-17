Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu!

Düzenleyen: Ceylan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 17 Ağustos 2024 16:09 - Güncelleme: 17 Ağustos 2024 17:36 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Antalya’da bir sahilde 19 yaşındaki gencin cesedi bulundu. Yapılan incelemelerde cesedin Ulaş Baran’a ait olduğu ortaya çıktı. Gencin, 2 gün önce işten ayrıldığı ve memleketine dönmeden önce de tatil yaptığı iddia edildi.