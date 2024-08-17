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Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya’da bir sahilde 19 yaşındaki gencin cesedi bulundu. Yapılan incelemelerde cesedin Ulaş Baran’a ait olduğu ortaya çıktı. Gencin, 2 gün önce işten ayrıldığı ve memleketine dönmeden önce de tatil yaptığı iddia edildi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sahilde bir erkek cesedi bulundu. Sahildeki güvenlik görevlisinin ilk olarak iskelenin ucunda gördüğü cesedin kısa sürede dalgalarla sahile vurduğu belirtildi.

Antalya'da bir sahilde erkek cesedi bulundu! - 1. Resim

Olay yerine ekipler çağrıldı. Talihsiz gencin cansız bedeni ekiplerin incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere cenaze aracına alınarak hastane morguna kaldırıldı.

Antalya'da bir sahilde erkek cesedi bulundu! - 2. Resim

Jandarma ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda dalgaların denizden sahile çıkardığı cesedin 19 yaşındaki Ulaş Baran’a ait olduğu ortaya çıktı.  Gencin 15 Ağustos’ta çalıştığı otelden ayrıldığı memleketine dönmeden önce tatil yaptığı öğrenildi.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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