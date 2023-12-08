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    Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile bir araya gelecek

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Sinan Başhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
    Bakan Fidan, ABD&#039;li mevkidaşı Blinken ile bir araya gelecek
    Hakan Fidan

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD temasları kapsamında ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'la bir araya gelecek.

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD temasları kapsamında karşı tarafın talebi üzerine ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geleceğini bildirdi.

    Keçeli'nin verdiği bilgiye göre, Bakan Fidan'ın da yer aldığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu'nun Washington'da olduğu kaydedildi.

    Sözcü Keçeli, temas grubunun Blinken ile görüşeceğini aktardı.

    Bakan Fidan'ın ABD tarafının talebi üzerine Blinken'la ikili bir görüşme yapacağını belirten Keçeli, Fidan'ın düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle de bir araya gelmesinin planlandığını bildirdi.

    Öncü Keçeli, temas grubunun yarın Kanada’da görüşmeler gerçekleştireceğini, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile iki ayrı toplantı yapılmasının planlandığını ifade etti.

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