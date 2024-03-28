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Bakanlıkta güvenlik zirvesi! 3 ayda suç örgütlerine ve teröre büyük darbe indirildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bakanlıkta güvenlik zirvesi! 3 ayda suç örgütlerine ve teröre büyük darbe indirildi

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde 1 Ocak-27 Mart tarihleri arasında düzenlenen 289 operasyonla 82 organize suç örgütünün çökertildiğini ve 757 şüphelinin tutuklandığını bildirdi. Aynı dönemde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 9 bin 972 operasyon sonucu 7 bin 598 zehir taciri, bölücü terör örgütüne yönelik 7526 operasyon sonucunda da 443 kişi tutuklandıç

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bakan Yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanının katılımıyla; Başta 31 Mart’ta gerçekleşecek olan Mahalli Seçimlerin Güvenliği olmak üzere Terör ve İstihbarat konularını içeren Güvenlik Toplantısını gerçekleştirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü ve Sahil Güvenlik Komutanı'nın katılımıyla, başta yerel seçimlerin güvenliği olmak üzere, terör ve istihbarat konularını içeren Güvenlik Toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti.

"HASSASİYETLE YÜRÜTÜYORUZ"

Seçimlerin bir demokrasi şöleni olduğuna işaret eden Yerlikaya, "İçişleri ailesi olarak, yerel seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi, halkımızın iradesinin tam olarak sandığa yansıması için çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle sürdürüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Halkın iradesinin tam olarak sandığa yansımasının önemine vurgu yapan Yerlikaya, bir taraftan seçim güvenliğini sağlarken, diğer yandan da terörle ve onların işbirlikçileriyle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle ve tüm suç odaklarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.

Bakanlıkta güvenlik zirvesi! 3 ayda suç örgütlerine ve teröre büyük darbe indirildi - 1. Resim

3 AYDA 82 ÖRGÜT ÇÖKERTİLDİ

Yılbaşından bu yana düzenlenen bazı operasyonlara ilişkin bilgileri de paylaşan Yerlikaya, 1 Ocak-27 Mart tarihleri arasında suç örgütlerine yönelik 289 operasyon gerçekleştirildiğini, bunun sonucunda 82 organize örgütün çökertildiğini, gözaltına alınan 1874 kişiden 757'sinin de tutuklandığını bildirdi.

ZEHİR TACİRLERİNE YÖNELİK 9 BİN OPERASYON YAPILDI

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti: "Aynı dönemde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 9 bin 972 operasyon sonucu 7 bin 598 zehir taciri, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen 405 operasyon sonucu 213 kişi, FETÖ terör örgütüne yönelik 1163 operasyon sonucunda 277 kişi, bölücü terör örgütüne yönelik 7526 operasyon sonucunda da 443 kişi tutuklandı. Bu süreçte göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik de 1736 operasyon düzenlendi. Operasyonlar sonucu 970 şahıs tutuklandı, 381 kişiye adli kontrol kararı verildi."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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