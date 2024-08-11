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Bilecik'te kan donduran olay! Naylona sarılı halde bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bilecik&#039;te kan donduran olay! Naylona sarılı halde bulundu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bilecik’te ormanlık alanda kan donduran olay… Hayvanlarını otlatan bir kadının kemik parçaları gördüğünü belirtmesi üzerine inceleme başlatan jandarma ekipleri, toprağa gömülü ceset buldu. Cesedin, 23 gün önce kaybolan Halil K'ya ait olduğu ortaya çıktı.

Bilecik merkeze bağlı Karaağaç köyüne 1,5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda hayvanlarını otlatan bir kadın, jandarmaya kemik parçaları gördüğü ihbarında bulundu.

Ekipler tarafından bölgede yapılan incelemede toprağa gömülmüş bir ceset bulundu. Cesedin gömülmeden önce naylona sarıldığı ve üzerinin taşlarla örtüldüğü tespit edildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

23 gün önce kaybolan Halil K'ya ait olduğu değerlendirilen cesedin yaban hayvanları nedeniyle zarar gördüğü belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından ceset otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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