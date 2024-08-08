Çorum'da inşaattan düşen işçi öldü!

Çorum'da inşaatın ikinci katından beton zemine düşen 38 yaşındaki inşaat işçisi Soner Arslan hayatını kaybetti.

Çorum’un Bahçelievler Mahallesi'nde yaptırılan poliklinik inşaatında çalışan Soner Arslan inşaatın ikinci katından beton zemine düştü.

Arslan'ın düştüğünü gören diğer çalışanların ihbarı üzerine inşaat alanına ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edilen Arslan, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

CENAZESİ OTOPSİ İŞLEMLERİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Arslan'ın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.