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Fenomen İbrahim Yılmaz'ın yargılandığı davada karar çıktı! Para miktarı dikkat çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Fenomen İbrahim Yılmaz’ın yasa dışı bahsi teşvik ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Yılmaz, ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 10 ay hapis ve 100 Türk Lirası idari para cezasına çarptırıldı.

İstanbul'da yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve insanları buna teşvik ettiği iddiasıyla ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ın yargılandığı dava karara bağlandı.

İbrahim Yılmaz
İbrahim Yılmaz

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık İbrahim Yılmaz ve avukatı hazır bulundu.

Fenomen İbrahim Yılmaz'ın yargılandığı davada karar çıktı! Para miktarı dikkat çekti - 2. Resim

BERAATINI TALEP ETTİ

Duruşmada son sözü sorulan sanık Yılmaz, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, mahkemeden beraatını talep etti. Savunma yapan sanık avukatı ise, müvekkilinin beraatını istedi.

Fenomen İbrahim Yılmaz'ın yargılandığı davada karar çıktı! Para miktarı dikkat çekti - 3. Resim

Savunmaların alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık İbrahim Yılmaz'ın ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 10 ay hapis ve 100 Türk Lirası idari para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Fenomen İbrahim Yılmaz'ın yargılandığı davada karar çıktı! Para miktarı dikkat çekti - 4. Resim

Mahkeme, bu cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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