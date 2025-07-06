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Gece yarısı şehir turu! Anne ayı ve yavruları görenler neye uğradığını şaşırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sarıkamış Ormanları’nda geceyi şenlendiren anlar! Anne ayı ve yavrularının görüntüsü görenleri şaşırttı. O anlar anbean cep telefonuyla kaydedildi.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde gece saatlerinde 2 yavrusuyla birlikte caddeye çıkan boz ayı, o sırada yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Gece yarısı şehir turu! Anne ayı ve yavruları görenler neye uğradığını şaşırdı - 1. Resim

Anne ayının sakin ve kendinden emin tavırları dikkat çekti. Görüntülerde, anne ayının yavrularına öncülük ederek caddede rahatça ilerlediği görülüyor.

Gece yarısı şehir turu! Anne ayı ve yavruları görenler neye uğradığını şaşırdı - 2. Resim

Yavruların meraklı ve oyunbaz tavırları ise kameraya yansıdı. Ayı ailesi daha sonra bölgeden uzaklaşarak gözlerden kayboldu.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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