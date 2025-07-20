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İsmail Aydın hayatını kaybetti! Acı haberi İl Sağlık Müdürü duyurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İsmail Aydın hayatını kaybetti! Acı haberi İl Sağlık Müdürü duyurdu
Nazilli, Uzman Doktor, Doktor, Ölüm, Vefat, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde görev yapan Uzman Doktor İsmail Aydın, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Uzman Doktor İsmail Aydın'ın ölüm haberini Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul yaptığı açıklama ile duyurdu.

Şenkul yaptığı açıklamada, "Nazilli Devlet Hastanesi’nde görev yapan kıymetli hekimlerimizden Uzm. Dr. İsmail Aydın’ın ani rahatsızlık sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

İsmail Aydın hayatını kaybetti! Acı haberi İl Sağlık Müdürü duyurdu - 1. Resim

Hayatını kaybeden Dr. İsmail Aydın’ın cenazesinin bugün, öğle namazına müteakip memleketi Bozdoğan ilçesi Haydere Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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