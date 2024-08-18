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Kaçarak evlenmişlerdi! 36 yıl önce verdiği sözünü tuttu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rize'nin Pazar ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Mikail Karbuz kaçırarak evlendiği Nebahat Karbuz'a 36 yıl önce verdiği düğün sözünü tuttu. 6 torunu bulunan Karbuz, eşi Nebahat Karpuz’u istemeye gitti. İsteme merasimi sonrası tulum ile birlikte düğün yapıldı. Çift 36 yıl sonra damatlık ve elbise giyerek yapamadıkları düğünü gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Rize'nin Pazar ilçesi Aktepe köyünde ilginç bir olay yaşandı. 57 yaşındaki Mikail Karbuz ile 54 yaşındaki Nebahat Karbuz, 36 yıl önce birbirlerini severek evlenme kararı aldılar.

Kaçarak evlenmişlerdi! 36 yıl önce verdiği sözünü tuttu - 1. Resim

Fakat aile büyüklerinden izin olmayınca Mikail Karbuz eşi Nebahat Karbuz'u kaçırarak evlenmek zorunda kaldı. Eşine düğün yapamayan Mikail Karbuz, 36 yıl önce düğün yapacağına dair söz verdi. 36 yıllık evlilik hayatlarında 3 çocukları olan ve onların da evlenmelerine yardımcı olan çift, kendi düğünlerini bir türlü gerçekleştiremedi.

Kaçarak evlenmişlerdi! 36 yıl önce verdiği sözünü tuttu - 2. Resim

Çiftin çocuklarından da 6 torunları oldu. Mikail Karbuz, yıllar önce eşine verdiği düğün sözünü ise şimdi yerine getirdi. Mikail Karbuz, öncelikle Nebahat Karbuz'u istemeye gitti. İsteme merasimi sonrası tulum ile birlikte düğün yapıldı. Çift 36 yıl sonra damatlık ve elbise giyerek yapamadıkları düğünü gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Kaçarak evlenmişlerdi! 36 yıl önce verdiği sözünü tuttu - 3. Resim

36 yıl önce verdiği sözü tutarak düğün yaptığını ifade eden Mikail Karbuz, “36 sene önce Nebahat Azaklı'yı genç kız iken kaçırarak evlendim. 36 sene içerisinde kendisine güzel bir düğün yapacağımı söylemiştim. İmkanlarımız el vermemişti. Çocuklarımız oldu. Onları büyüttük ve evlendirdik. Şu anda imkânım oldu. Bu vaziyette bir düğün yaptık. Güzel bir şey oldu. Eşime de teşekkür ediyorum bunu kabul ettiği için. 3 çocuğumuz ve 6 tane torunumuzla düğünümüzü devam ettiriyoruz. Şimdi gençlerin bu düğün salonlarında yaptıkları düğünler hiçbir şey değil. Eski geleneklerimiz ile köylerde düğün yapmalarını istiyorum. Karı koca olarak çok sabırlı olmalarını, kısa zamanda boşanmaların olmamasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kaçarak evlenmişlerdi! 36 yıl önce verdiği sözünü tuttu - 4. Resim

36 yıl sonra eşinin düğün yapmasından ötürü çok mutlu olduğunu belirten Nebahat Karbuz, “Büyüklerimiz gençlik zamanlarımızda düğünümüzü yapmadılar. İçimizde kalmıştı. 36 yıl sonra eşim böyle bir şey düşünmüş. Eşimden çok razıyım. Gençler düğünlerini aynen böyle yapsınlar, geleneklerimizi sürdürsünler” şeklinde konuştu.

Kaçarak evlenmişlerdi! 36 yıl önce verdiği sözünü tuttu - 5. Resim

Dedesi ve anneannesinin düğününe geldiklerini söyleyen çiftin torunlarından Erem Zümra Avcı, “Bugün dedemin ve anneannemin düğünü var. Dedem anneannemi kaçırmıştı. Düğün yapamadıkları için dedem de bugün düğün yapmaya karar vermiş” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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