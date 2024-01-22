Karaköy’de can panzarı! Vapurdan dengesini kaybedip denize düştü

Göçmen kaçakçılarına geçit yok: Çok sayıda kişi yakalandı

Van'da deprem oldu! Çevre illerden de hissedildi

Ulaşıma hava engeli! İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

Profesörün sözüne güvendi, hem bacağından hem parasından oldu