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    Karaköy’de can panzarı! Vapurdan dengesini kaybedip denize düştü

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    İstanbul Karaköy’de seyir halindeki vapurda dengesini kaybeden bir kişi denize düştü. Olay anına şahit olan midyeci denize atlayarak şahsı kurtardı.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Olay, saat 20.00 sıralarında Karaköy açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki vapurdan dengesini kaybeden bir kişi denize düştü.

    YÜZME BİLMİYORDU

    Yüzmeyi bilmeyen şahsı fark eden midyeci, elbiseleriyle suya atladı. Midyeci daha sonra denizde çırpınan şahsı karaya yaklaştırdı.

    Çevredeki vatandaşların can simidi uzattığı şahıs ip yardımıyla tutunarak karaya çıkarıldı. Kurtarma anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Görüntülerde, can simidine ip bağlayan vatandaşların denizdeki iki vatandaşı çektiği görülüyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    KaraköyDenizVapur
    Haberler > Gündem > Karaköy’de can panzarı! Vapurdan dengesini kaybedip denize düştü
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