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Karaköy’de can panzarı! Vapurdan dengesini kaybedip denize düştü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen: Ümit Karadağ
İstanbul Karaköy’de seyir halindeki vapurda dengesini kaybeden bir kişi denize düştü. Olay anına şahit olan midyeci denize atlayarak şahsı kurtardı.
Olay, saat 20.00 sıralarında Karaköy açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki vapurdan dengesini kaybeden bir kişi denize düştü.
YÜZME BİLMİYORDU
Yüzmeyi bilmeyen şahsı fark eden midyeci, elbiseleriyle suya atladı. Midyeci daha sonra denizde çırpınan şahsı karaya yaklaştırdı.
Çevredeki vatandaşların can simidi uzattığı şahıs ip yardımıyla tutunarak karaya çıkarıldı. Kurtarma anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde, can simidine ip bağlayan vatandaşların denizdeki iki vatandaşı çektiği görülüyor.
Düzenleyen: Ümit Karadağ - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı