Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Malatya'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

Malatya'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Malatya&#039;da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

Gündem Haberleri

Malatya Pütürge merkezli 3,1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 21.40 sıralarında meydana gelen deprem, yerin 6,98 kilometre derinliğinde hissedildi. AFAD ve Kandilli depreme ilişkin verileri paylaştı.

Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin üzerinden bir sene geçti. Yaşanan afette 53 binden fazla insan canından oldu, 107 bin 204 kişi de yaralandı.

Tüm yurdu afet korkusu sarmışken, deprem bölgesinden yürekleri ağza getiren haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak deprem bölgesi Malatya Pütürge'de korkutan bir deprem meyana geldi.

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu - 1. Resim

MALATYA 3,1 İLE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3,1 şiddetinde bir deprem olduğunu duyurdu. Saat 21.40'ta sıralarında meydana gelen deprem, yerin 6,98 kilometre derinliğinde hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,1 olarak açıklarken, yerin 5,0  kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. Depremin ardından herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bilgisine ulaşıldı.

Malatya'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu - 2. Resim

Ayrıntılar geliyor...

Düzenleyen:  - Gündem
Olimpiyat Oyunları'nda 2 efsane karşı karşıya! Djovkic, Nadal'ı eleyerek yoluna devam ettiKatz'a Erdoğan'ı küstahça tehdit etmek yetmedi: Türkiye NATO'dan çıkarılsın
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bodrum'da doktor saldırıya uğradı! Kalbi durdu, yoğun bakıma alındı - GündemBodrum'da doktor saldırıya uğradı!AK Parti'den DEM Parti'nin 'halay' provokasyonuna tepki: Provokasyona yasak var, halaya yasak yok - Gündem"40 bin kişinin katiline övgüye karşıyız"Erdoğan'dan kritik görüşme! Türkiye'nin arabulucuğu sürüyor - GündemErdoğan'dan kritik görüşme! Türkiye'nin arabulucuğu sürüyorTürkiye birlik oldu! Katz'ın Erdoğan'a yönelik tehdidi Meclis'te kınandı - GündemKatz'ın Erdoğan'a yönelik tehdidi Meclis'te kınandıMersin-Çeşmeli-Kızkalesi otoyolu iki buçuk saatlik trafiği 20 dakikaya indirecek - GündemProjede 7 tünel ve 5 viyadük var! Trafik 20 dakikaya inecekTekirdağ'da fabrika yangınları! Patlamalar yaşanıyor - GündemTekirdağ'da fabrika yangınları! Patlamalar yaşanıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...