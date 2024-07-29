Malatya'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

Malatya Pütürge merkezli 3,1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 21.40 sıralarında meydana gelen deprem, yerin 6,98 kilometre derinliğinde hissedildi. AFAD ve Kandilli depreme ilişkin verileri paylaştı.

Orta Doğu'da ipler kopmak üzere: Sonuna kadar savaşacağız

Orta Doğu'da ipler kopmak üzere: Sonuna kadar savaşacağız

Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin üzerinden bir sene geçti. Yaşanan afette 53 binden fazla insan canından oldu, 107 bin 204 kişi de yaralandı.

Tüm yurdu afet korkusu sarmışken, deprem bölgesinden yürekleri ağza getiren haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak deprem bölgesi Malatya Pütürge'de korkutan bir deprem meyana geldi.

MALATYA 3,1 İLE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3,1 şiddetinde bir deprem olduğunu duyurdu. Saat 21.40'ta sıralarında meydana gelen deprem, yerin 6,98 kilometre derinliğinde hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,1 olarak açıklarken, yerin 5,0 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. Depremin ardından herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bilgisine ulaşıldı.

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