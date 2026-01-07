Bursa-Mudanya ile İstanbul Kabataş ve Armutlu (İhlas) arasında yapılması planlanan bazı deniz otobüsü seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa’nın Mudanya ilçesi ile İstanbul Kabataş ve Armutlu (İhlas) arasında planlanan bazı deniz otobüsü seferleri, kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Yetkililer, 8 Ocak 2026 Perşembe günü yapılacak seferlerde olumsuz hava şartlarının etkili olacağını belirterek yolcuları uyardı.

İptal edilen seferler şöyle sıralandı:

07.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)

08.00 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)

09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Kabataş)

11.30 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Kabataş) – Armutlu (İhlas)

13.00 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)

Yetkililer, yolcuların mağduriyet yaşamamaları için seferlerin güncel durumunu resmi internet sitesi ve çağrı merkezleri üzerinden takip etmeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca, hava koşullarının seyrine bağlı olarak ilave iptallerin olabileceği uyarısı yapıldı.

