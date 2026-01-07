Olumsuz hava şartları deniz ulaşımını vurdu! İşte iptal edilen seferler
Bursa-Mudanya ile İstanbul Kabataş ve Armutlu (İhlas) arasında yapılması planlanan bazı deniz otobüsü seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
8 Ocak 2026 Perşembe günü kötü hava koşulları nedeniyle Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) arasındaki bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi.
- 8 Ocak 2026 Perşembe günü deniz otobüsü seferleri iptal edildi.
- İptallerin nedeni kötü hava koşullarıdır.
- Bursa (Mudanya), İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) arasındaki bazı hatlar etkilendi.
- Yolcuların güncel durumu resmi internet sitesi ve çağrı merkezlerinden takip etmeleri istendi.
- Hava koşullarının seyrine bağlı olarak ilave iptaller yaşanabileceği uyarısı yapıldı.
Bursa’nın Mudanya ilçesi ile İstanbul Kabataş ve Armutlu (İhlas) arasında planlanan bazı deniz otobüsü seferleri, kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Yetkililer, 8 Ocak 2026 Perşembe günü yapılacak seferlerde olumsuz hava şartlarının etkili olacağını belirterek yolcuları uyardı.
İptal edilen seferler şöyle sıralandı:
- 07.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)
- 08.00 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)
- 09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)
- 09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
- 10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Kabataş)
- 11.30 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)
- 11.30 İstanbul (Kabataş) – Armutlu (İhlas)
- 13.00 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)
Yetkililer, yolcuların mağduriyet yaşamamaları için seferlerin güncel durumunu resmi internet sitesi ve çağrı merkezleri üzerinden takip etmeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca, hava koşullarının seyrine bağlı olarak ilave iptallerin olabileceği uyarısı yapıldı.