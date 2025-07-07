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Piknik faciaya dönüştü: Şapkasını buldular, kendisi yok!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Piknik faciaya dönüştü: Şapkasını buldular, kendisi yok!
Çanakkale, Ayvacık, Kayıp, Dere, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çocuğunun dere kenarına düşen terliğini ararken kaybolan Kulfal köyünün eski muhtarını arama çalışmaları devam ediyor.

Olay dün akşam saatlerinde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kulfal köyünün yakınlarında meydana geldi.

Ailesiyle dere kenarına piknik yapmaya giden 60 yaşındaki eski köy muhtarı Şakir Cahit Gündoğdu, çocuğunun terliğinin dereye düştüğünü fark etti.

Piknik faciaya dönüştü: Şapkasını buldular, kendisi yok! - 1. Resim

Gündoğdu, çocuğunun terliğini bulmak için yeniden dere kenarında yürümeye başladı. Bir süre sonra kendisinden haber alamayan ailesi, Gündoğdu'yu aramaya başladı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Piknik alanından yaklaşık 1 kilometre ileride Gündoğdu'nun şapkasını bulan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri arama çalışması başlattı.

Piknik faciaya dönüştü: Şapkasını buldular, kendisi yok! - 2. Resim

Ekipler gece boyunca iz takip köpeği ve termal kamera ile arama çalışmalarına devam etti. Gündoğdu'yu arama çalışmaları, dalgıç ekibinin desteğiyle devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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