Şanlıurfa'da akıntıya kapılan çocuktan acı haber geldi
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde sulama kanalına giren 16 yaşındaki çocuğun cansız bedeni, suya girdiği bölgeden 5 kilometre uzaklıkta bulundu. Ceset otopsi işlemleri için morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Olay, Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, sulama kanalına giren 16 yaşındaki Yahya Akmeşe, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çocuğu bulmak için çalışma başlattı. Çalışmalara havanın kararması üzerine sabah devam edilmek üzere ara verildi.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Sabah saatlerinde yeniden başlayan arama çalışmalarında ekipler, kanal boyunca çalışma yaptı. Yapılan çalışmada çocuğun cansız bedeni suya girdiği bölgeden 5 kilometre ilerde bulundu.
Sudan çıkartılan ceset, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı