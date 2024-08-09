Şanlıurfa'da akıntıya kapılan çocuktan acı haber geldi

Düzenleyen: Ceylan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 9 Ağustos 2024 16:04 - Güncelleme: 9 Ağustos 2024 16:08 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde sulama kanalına giren 16 yaşındaki çocuğun cansız bedeni, suya girdiği bölgeden 5 kilometre uzaklıkta bulundu. Ceset otopsi işlemleri için morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.