SHAUN MONAGHAN KİMDİR? İstanbul'da yakalandı! Suç örgütü lideri Shaun Monaghan nereli, ne iş yapıyor?

Shaun Monaghan kimdir? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Twitter hesabı üzerinden KAFES-16 operasyonu hakkında, "İnterpol Kırmızı Bülteni ile aranan İngiltere'nin Kuzey Doğu bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yapan "Silahlı Organize Suç Örgütünün" Elebaşı olan Shaun MONAGHAN İstanbul’da yapılan “KAFES -16” Operasyonuyla yakalandı" ifadelerini kullandı. Peki kimdir bu Shaun Monaghan? İşte tüm detaylar...

SHAUN MONAGHAN KİMDİR?

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince silahlı organize suç örgütü elebaşı olan ve Uyuşturucu Madde Ticareti, Silahlı Yaralama ve Yasa dışı Silah/Mühimmat Bulundurma suçlarından İnterpol tarafından hakkında Kırmızı Bülten çıkarılan Shaun MONAGHAN’ın İstanbul Fatih’te yaşadığı tespit edilmiş ve Kafes-16 operasyonuyla yakalandı.

Shaun MONAGHAN’ın

Elebaşılığını yaptığı silahlı örgütün İngiltere’de yüksek miktarlarda kokain ve eroin dağıtımı yaptığı,

Yasadışı silah ticareti,

Silahlı yaralama, silahlı tehdit ve silahlı soygun suçlarını işlediği,

Örgütün çok sayıda uzun namlulu ve tabanca cinsi silah ve mühimmata sahip olduğu tespit edilmiştir.

Shaun MONAGHAN,

25.10.2023 TARİHİNDE ÜLKEMİZE GELMİŞ,

04.12.2023 GÜNÜ HAKKINDAKİ KIRMIZI BÜLTEN YAYINLANMIŞ VE KAHRAMAN POLİSİMİZ TARAFINDAN 1 GÜN İÇERİSİNDE

05.12.2023 TARİHİNDE FATİH’TE BİR OTELDE YAPILAN KAFES-16 OPERASYONUYLA YAKALANMIŞTIR.

Ali Yerlikaya operasyonu düzenleyen narkotik birimi için, "Operasyonu gerçekleştiren İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerindeki Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi.