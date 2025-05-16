Af Yasası son dakika! 16 Mayıs 2025 Cuma mahkumlara denetimli serbestlik ve genel af çıkacak mı?

Yargı paketi infaz düzenlemesiyle ilgili son dakika haberleri takip ediliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamaları ve TBMM'de devam eden görüşmeler af haberleri yeniden gündeme geldi.

Mahkumlara af çıkacak mı? sorusunun cevabını merak ediliyor. Yargı Paketi infaz düzenlemesiyle ilgili son gelişmeler vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor.

Mahkumlar ve mahkum yakınları, 10. Yargı Paketi'nin Meclis'ten geçmesinin üzerine, mahkumlara genel af ya da kısmi af çıkıp çıkmayacağı konusunu merak ediyor.

Yapılan açıklamalarla beraber 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısını ortadan kaldırmak için denetimli serbestlik uygulamalarına, koşullu salıverme uygulamalarına yönelik çalışmaların üzerinde durulduğunun sinyalini verdi.

YARGI PAKETİ İNFAZ DÜZENLEMESİNDE SON DURUM NE?

10. yargı paketinin önümüzdeki günlerde TBMM gündeminde yer alacağı konuşuluyor. Bakan Yılmaz Tunç, geniş kapsamlı yeni yargı paketi hakkında açıklamada bulundu.

Tunç konuya ilişkin, "Yaklaşık 40 maddelik ceza adaleti sisteminin etkinliğin artırılmasına yönelik taslakta soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamasıyla ilgili olarak 3 aşamadan oluşan ceza adalet sisteminin her bir aşamasının daha etkin olması ve özellikle vatandaşlarımızın yargıya güvenini, adalete güvenini daha da yukarıya çıkaracak, toplumun suçtan ve suçludan korunması noktasında toplumsal barış ve huzurun sağlanması noktasında önemli hususları ihtiva edecek hükümler içeren taslağımızı milletvekillerimizin takdirine arz ettik. Önümüzdeki günler içerisinde inşallah mecliste görüşmeleri başlayacak." ifadelerini kullandı.

GENEL AF ÇIKACAK MI?

Af çıkacak mı sorusuna, Bakan Tunç, "Ceza infaz düzenlemesinde çalışma var. Herhangi af söz konusu değil, gündemimiz söz konusu değil. Düzenlemeler cezaevindeki şartlarla ilgili. Belli yaşın üstündeki hükümlülerle ilgili bazı hususlar var. 55 bin kişinin affedileceği yönündeki iddia doğru değil. Biz çözüme ilişkin taslağımızı sunacağız" diyerek cevap verdi.

Bakan Tunç, "Covid izni ile ilgili düzenleme dışında bir af veya genel af söz konusu değil" değerlendirmesi yapmıştı;

" Mesela hasta hükümlüler; 'Cezaevinde ölmesin hükümlü' diyoruz. Bu insan haklarına aykırı. Bunların bir genel af şeklinde yorumlanması doğru değil." açıklamasını yapan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Covid izniyle ilgili bir çalışma ‘olabilir’ dedik. Af mı geliyor? şeklinde yorumlara neden oldu. Oradaki husus tamamen Covid izni süreciyle ilgili. 2020’de Covid izninden yararlanıp açık cezaevinde bulunanlar denetimli serbestlikten faydalanarak tahliye edilmişti. Covid devam ettiği müddetçe bu süre 31 Temmuz 2023’e kadar uzatıldı. O tarihten sonra bu kişilerden koşullu salıverilmesine 5 yıl kalanların Covid izni kapsamında hayatına devam etmesine, koşullu salıverilmesine 5 yıldan fazla olanların ise cezaevine dönmesine yönelik bir düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeden yaklaşık 100 bine yakın kişi faydalanmış oldu. Kapalı cezaevinde bulunanlar da 3 yıl erken açık cezaevine geçmiş oldular. Bu düzenlemeden 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle cezası kesinleşen ve cezaevinde bulunanlar yararlandı. 31 Temmuz 2023’te cezaevinde değil ama daha önce suç işlemiş ancak cezasının infazı henüz kesinleşmemiş ve hapse girmemiş olanların, yargılamadaki gecikmeden dolayı bu düzenlemeden yararlanamaması gibi bir durum ortaya çıktı. Bu yönde müracaatlar, talepler oldu. Bu talepler doğrultusunda bir düzenleme olabilir. Buradan bir af geliyor değerlendirmesi yapmak doğru değil, gündemde af söz konusu değil.