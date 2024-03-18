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Apple katlanabilir iPhone ne zaman çıkacak?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Apple katlanabilir iPhone ne zaman çıkacak?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Katlanabilir iPhone ne zaman piyasaya sürülecek, sorusu Apple severler tarafından merak konusu oldu. Katlanabilir iPhone tarihi sızdı. Apple, 2020 yılında katlanabilir iPhone çalışmalarını durdurmuş ve 8 inç ekrana sahip katlanabilir bir iPad'e yöneldiği belirtmişti. Katlanabilir telefon hakkında sessizlik bozuldu. Peki, katlanabilir ekranlı iPhone'lar ne zaman geliyor? Katlanabilir iPhone geliyor mu? Katlanabilir iPhone ne zaman satışa çıkacak? İşte cevabı...

Katlanabilir iPhone için tarih ne zaman, sorusuna cevap aranıyor. Apple’dan katlanabilir iPhone ile ilgili kötü haber yayıldı. Katlanabilir iPhone lansman tarihi 2026 olarak belirlenmşti fakat katlanabilir iPhone için tarih değişti. Apple'ın katlanabilir iPhone'u ne zaman çıkacak? Katlanabilir iPhone ne zaman gelecek?

APPLE KATLANABİLİR İPHONE PİYASAYA SÜRECEK Mİ?

Android modellerin domine ettiği 'katlanabilir telefon' pazarına Apple'ın ne zaman gireceği merakla bekleniyor. Apple yol haritası belli oldu.  Apple ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mikroblog platformu X'te "Revegnus" adıyla paylaşımlar yapan bir sızıntı kaynağı,katlanabilir cihazdan küçük olanın 2026 ya da 2027’de çıkması beklenirken, daha büyük olanın 2028’de piyasaya sürülmesinin hedeflendiğini duyurdu. Ancak bu bilgi kesin olarak doğrulanmadı. 

KATLANABİLİR İPHONE GELİYOR MU?

Takvimler 2026 ve 2027 yıllarını gösterdiğinde hem katlanabilir ekranlı iPhone ile hem de akıllı gözlükle tanışma imkânı bulacağız. 

Katlanabilir iPhone  tanıtıldığı ilk yıl katlanır telefon dünyasının yüzde 20'sinden fazlasına hakim olacak. 2027 yılına kadar bu pay, yüzde 39'a yükselecek. Apple'ın katlanabilir iPhone'dan iki yıl içinde 100 milyar dolar gelir edeceği tahmin ediliyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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