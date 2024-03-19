Bayram tatili 9 gün oldu! Ramazan Bayramı ne zaman?

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Mart 2024 20:58 - Güncelleme: 19 Mart 2024 20:59 - Güncelleme:

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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Bayram tatili 9 gün oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da Şoför Esnafı ile iftar Programı'nda konuştu. Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu açıkladı. Peki Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı kaç gün tatil? 2024 Ramazan Bayramı hangi gün? İşte detaylar.