Bayram tatili 9 gün oldu! Ramazan Bayramı ne zaman?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Bayram tatili 9 gün oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da Şoför Esnafı ile iftar Programı'nda konuştu. Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu açıkladı. Peki Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı kaç gün tatil? 2024 Ramazan Bayramı hangi gün? İşte detaylar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan Bayramı hakkında konuya açıklık getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin kamu çalışanlarına 9 gün olacağını açıkladı.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2024?
2024 Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek. Bayram dolayısıyla 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma tatil olurken, sonrasında hafta sonuna denk gelen sonraki günler 13 Nisan Cumartesi ve 14 Nisan Pazar da tatile eklendi.
Ramazan Bayramı arifesinden önceki gün olan 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesai olacak. Arife günü idari izin olarak kabul edildi. Kamu çalışanları, bayram tatili 6 Nisan Cumartesi günü başlayacak 14 Nisan Pazar günü sona erecek. Böylece toplamda 9 günlük tatil yapılmış olacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi