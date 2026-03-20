Ramazan Bayramı’nın 20 Mart 2026 Cuma günü başlamasıyla birlikte, tatil süresince alışveriş merkezlerinin çalışma durumu vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer buldu. Bayram alışverişini tamamlamak ya da tatil günlerinde vakit geçirmek isteyenler ''Bayramda AVM'ler açık mı?'' ve ''AVM'ler bayram kaça kadar açık?'' araştırıyor. İşte, 2026 Ramazan Bayramı AVM çalışma saatleri...

Ramazan Bayramı boyunca alışveriş merkezlerinin büyük kısmının hizmet vermeye devam etmesi beklenirken ''Bayramda AVM'ler açık mı?'' sorusunun cevabı da araştırılıyor. AVM’lerin çalışma saatleri şehirden şehre, hatta aynı şehirdeki farklı AVM'ler arasında değişiklik gösterebiliyor. İşte, 2026 AVM çalışma saatleri...

BAYRAMDA AVM’LER AÇIK MI, KAPALI MI?

Ramazan Bayramı süresince alışveriş merkezlerinin açık olması öngörülüyor. AVM’ler bayramın ilk gününden itibaren ziyaretçilere kapılarını açıyor. Fakat resmi tatil olması nedeniyle açılış saatleri normal saatlerden daha geç olabiliyor.

BAYRAMDA AVM’LER SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Bayramın birinci günü 20 Mart Cuma günü alışveriş merkezlerinin normal açılış saatlerinden daha geç açılması bekleniyor. Normal şartlarda sabah saat 10.00’da hizmet vermeye başlayan AVM’ler, bayramın ilk gününe özel olarak öğle saatlerine doğru, genellikle 12.00 veya 13.00 civarında ziyaretçi kabul etmeye başlayabiliyor.

BAYRAMIN 2. VE 3. GÜNÜ AVM ÇALIŞMA SAATLERİ

Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde alışveriş merkezlerinin büyük bölümü normal çalışma düzenine geri dönüyor. 21 ve 22 Mart tarihlerinde AVM’lerin çoğunlukla sabah 10.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında tam kapasite hizmet vermesi bekleniyor. Her AVM'nin çalışma saatleri yönetime bağlı olarak değişkenlik gösterebildiğinden gidilecek merkezin iletişim kanalları üzerinden açılış ve kapanış saatlerine dair bilgi alınması öneriliyor.



