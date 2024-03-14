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Fenerbahçe Union Saint Gilloise maçını şifresiz veren kanallar!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe Union Saint Gilloise maçını şifresiz veren kanallar!

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Union Saint Gilloise maçını şifresiz veren yabancı kanallar | Fenerbahçe 3-0 biten Union Saint Gilloise ilk maçının ardından Konferans Ligi son 16 ikinci maçına bu akşam çıkıyor. Fenerbahçe maçını şifresiz olarak canlı izlemek isteyen taraftarlar Fenerbahçe Union Saint Gilloise maçı şifresiz mi, hangi kanal veriyor, nereden izlenir araştırıyor. Peki, Union Saint Gilloise Fenerbahçe maçı TV8.5’ta mı EXXEN’de mi, nerede yayınlanacak? İşte Fenerbahçe US Gilloise maçını şifresiz veren kanallar!

Fenerbahçe Union Saint Gilloise maçını şifresiz veren kanallar! Konferans Ligi son 16 turu ikinci maçında Fenerbahçe Union SG’yi konuk ediyor. FB Union Saint Gilloise maçını canlı izlemek isteyenler şifresiz mi araştırıyor. İşte, Fenerbahçe Union SG maçını yayınlayan kanallar…

FENERBAHÇE UNİON SAİNT GİLLOİSE MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR

Fenerbahçe Union SG maçı Türkiye’de sadece EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Union Saint Gilloise maçını şifresiz izleyebilmeniz için EXXEN Spor kullanıcısı olmanız gerekmektedir. EXXEN Spor kullanıcıları Fenerbahçe Union Saint Gilloise UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ikinci maçını şifresiz olarak izleyebilirler.

FENERBAHÇE UNİON SAİNT GİLLOİSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Fenerbahçe Union Saint Gilloise maçı bu akşam saat 20.45’te başlayacak.

Fenerbahçe Union Saint Gilloise maçını şifresiz veren kanallar! - 1. Resim

FENERBAHÇE UNİON SAİNT GİLLOİSE İLK MAÇI KAÇ KAÇ BİTMİŞTİ?

Fenerbahçe Union Saint Gilloise ilk maçı 3-0’lık Fenerbahçe’nin üstünlüğü ile sona ermişti. Goller Batshuayi, Oosterwolde ve Tadic’ten geldi.

Fenerbahçe Union Saint Gilloise maçını şifresiz veren kanallar! - 2. Resim

FENERBAHÇE’DE KİMLER EKSİK?

Fenerbahçe'de maçta 3 isim forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Joshua King'in yanı sıra, Belçika'daki mücadelede sarı kart görerek cezalı duruma düşen Rade Krunic, takımlarını yalnız bırakacak.

Sakatlığını atlatan Becao'nun ise kadroya girmesi bekleniyor.

Bu isimlerin yanı sıra İsmail Kartal, UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'dan da faydalanamayacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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