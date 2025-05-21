Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, maç biletleri satışa çıktı mı? Canlı yayın bilgileri belli oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Mayıs 2025 14:21 - Güncelleme: 21 Mayıs 2025 14:21 - Güncelleme:

Trendyol Süper Lig'de sezonun son virajına girilirken, 37. haftada futbolseverleri heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor. Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, maç biletleri satışa çıktı mı, hangi kanalda canlı yayınlanacak merak ediliyor. Galatasaray'ın maçı heyecanla beklenirken maç biletleri ve canlı yayın bilgileri için detaylar netlik kazanmaya başladı.

Karşılaşmanın ev sahibi olan Göztepe, sarı-kırmızılı rakibini Gürsel Aksel Stadyumu'nda ağırlayacak. İzmir'de oynanacak olan maç, hem tribünlerde hem de ekran başında coşkuyla karşılanacak. GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Trendyol Süper Lig’de 37. haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Göztepe - Galatasaray maçı sezonun son düzlüğünde futbolseverleri heyecanlandırıyor. Göztepe 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 19.00'da Galatasaray’ı konuk edecek. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak Göztepe - Galatasaray maçı hafta sonunda futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. İlgili Haber Kevin De Bruyne Galatasaray'a gelecek mi? Transfer iddiaları gündemde! GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI? İzmir’de oynanacak Göztepe - Galatasaray maçı için henüz biletler satışa sunulmadı. Taraftarlar gözlerini resmi satış kanallarına çevirmiş durumda. Alınan İl Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda, biletler yalnızca Göztepe logolu Passolig kart sahiplerine satılabilecek. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Samsunspor, Ankaragücü, Alanyaspor, Kocaelispor ve Altay logolu Passolig kartı bulunan futbolseverlerin, ev sahibi tribün biletlerini alma hakkı bulunmayacak. İlgili Haber Süper Lig bitti mi, lig maçları devam edecek mi? Galatasaray şampiyonluk maçını 3-0 önde tamamladı! GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA? Futbolseverlerin yakından takip edeceği Göztepe - Galatasaray maçı beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. 24 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak maç büyük bir merakla bekleniyor. İlgili Haber Galatasaray şampiyonluk kutlaması nerede, ne zaman olacak? Yenikapı şampiyonluk kutlaması için yer ve saat belli oldu! GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇI BİLETİ FİYATLARI 200 VIP Tribün: ₺5.250,00 201-225 VIP Tribün: ₺4.000,00 Batı Tribün: ₺2.000,00 Doğu Tribün: ₺1.500,00 Güney Kale Arkası: ₺1.250,00 Kuzey Kale Arkası: ₺1.250,00 Misafir Tribün: ₺1.600,00 Ev sahibi tribün biletleri yalnızca Göztepe logolu Passolig sahiplerine satılacak. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Ankaragücü, Samsunspor, Alanyaspor, Kocaelispor ve Altay logolu Passolig sahipleri ev sahibi tribününden bilet alamayacak. Biletler henüz satışa çıkmadı, resmi açıklama bekleniyor. İlgili Haber Bugün maç var mı, kimin maçı var? 21 Mayıs Çarşamba bugünkü maçlar

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan