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Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, maç biletleri satışa çıktı mı? Canlı yayın bilgileri belli oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, maç biletleri satışa çıktı mı? Canlı yayın bilgileri belli oldu!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'de sezonun son virajına girilirken, 37. haftada futbolseverleri heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor. Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, maç biletleri satışa çıktı mı, hangi kanalda canlı yayınlanacak merak ediliyor. Galatasaray'ın maçı heyecanla beklenirken maç biletleri ve canlı yayın bilgileri için detaylar netlik kazanmaya başladı.

Karşılaşmanın ev sahibi olan Göztepe, sarı-kırmızılı rakibini Gürsel Aksel Stadyumu'nda ağırlayacak. İzmir'de oynanacak olan maç, hem tribünlerde hem de ekran başında coşkuyla karşılanacak.

Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, maç biletleri satışa çıktı mı? Canlı yayın bilgileri belli oldu! - 1. Resim

GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig’de 37. haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Göztepe - Galatasaray maçı sezonun son düzlüğünde futbolseverleri heyecanlandırıyor. Göztepe 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 19.00'da Galatasaray’ı konuk edecek.

Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak Göztepe - Galatasaray maçı hafta sonunda futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek.

Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, maç biletleri satışa çıktı mı? Canlı yayın bilgileri belli oldu! - 2. Resim

GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

İzmir’de oynanacak Göztepe - Galatasaray maçı için henüz biletler satışa sunulmadı. Taraftarlar gözlerini resmi satış kanallarına çevirmiş durumda.

Alınan İl Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda, biletler yalnızca Göztepe logolu Passolig kart sahiplerine satılabilecek. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Samsunspor, Ankaragücü, Alanyaspor, Kocaelispor ve Altay logolu Passolig kartı bulunan futbolseverlerin, ev sahibi tribün biletlerini alma hakkı bulunmayacak.

Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, maç biletleri satışa çıktı mı? Canlı yayın bilgileri belli oldu! - 3. Resim

GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin yakından takip edeceği Göztepe - Galatasaray maçı beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. 24 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak maç büyük bir merakla bekleniyor.

Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, maç biletleri satışa çıktı mı? Canlı yayın bilgileri belli oldu! - 4. Resim

GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇI BİLETİ FİYATLARI

200 VIP Tribün: ₺5.250,00

201-225 VIP Tribün: ₺4.000,00

Batı Tribün: ₺2.000,00

Doğu Tribün: ₺1.500,00

Güney Kale Arkası: ₺1.250,00

Kuzey Kale Arkası: ₺1.250,00

Misafir Tribün: ₺1.600,00

Ev sahibi tribün biletleri yalnızca Göztepe logolu Passolig sahiplerine satılacak. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Ankaragücü, Samsunspor, Alanyaspor, Kocaelispor ve Altay logolu Passolig sahipleri ev sahibi tribününden bilet alamayacak.

Biletler henüz satışa çıkmadı, resmi açıklama bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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