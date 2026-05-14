İngiltere Championship play-off finali öncesi futbol gündemini sarsan gelişmeler yaşanıyor. Hull City ile Southampton arasında oynanması planlanan kritik final karşılaşması öncesinde İngiltere Futbol Ligi’nin başlattığı soruşturma dikkat çekti. Futbolseverler ''Hull City maçı ne zaman, ertelendi mi?'' soruları gündeme getirilirken maç tarihine dair bazı detaylar da paylaşıldı.

Premier Lig’e yükselecek son takımın belli olacağı dev maç öncesinde Southampton cephesine yönelik ortaya atılan “gizli antrenman takibi” iddiaları, play-off sürecinin gölgesinde en çok konuşulan konular arasına girdi. EFL’nin soruşturma sürecini başlatmasının ardından futbolseverler maçın ertelenip ertelenmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, Hull City maçı ne zaman, ertelendi mi?

Hull City maçı ne zaman, ertelendi mi? EFL Southampton hakkında soruşturma başlattı!

HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hull City ile Southampton arasında oynanacak Championship play-off finali futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Premier Lig’e yükselecek son takımın belli olacağı Hull City - Southampton maçı 23 Mayıs Cumartesi günü Wembley Stadı’nda oynanacak.

Dev finalin Türkiye saati ile 18.30’da başlaması planlanıyor.

Hull City sezon boyunca gösterdiği performansın ardından Premier Lig hedefi için son sınavına çıkarken, Southampton da yeniden üst lige dönmek için mücadele verecek.

HULL CITY - SOUTHAMPTON MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Karşılaşma öncesinde gündeme gelen soruşturma süreci nedeniyle futbolseverler maçın ertelenip ertelenmeyeceğini araştırmaya başladı. İngiltere Futbol Ligi’nin Southampton hakkında başlattığı disiplin incelemesi sonrası final maçıyla ilgili belirsizlik oluştu.

EFL tarafından yapılan açıklamada, Southampton cephesine yönelik iddialarla ilgili kararın 19 Mayıs Salı günü ya da daha önce açıklanmasının beklendiği belirtildi. Sürecin bağımsız disiplin komisyonu tarafından yürütüldüğü ifade edilirken, mevcut takvimin şimdilik değişmediği vurgulandı.

Şu an için Hull City - Southampton finalinin ertelendiğine dair resmi bir karar alınmazken soruşturmanın sonucuna göre fikstürde değişiklik yaşanabileceği ifade edildi.

Southampton kulübünün, Middlesbrough antrenmanını gizlice takip ettiği iddiasıyla gündeme gelmesi İngiltere’de büyük yankı uyandırdı. EFL’nin vereceği kararın ardından final organizasyonunun netleşmesi bekleniyor.

HULL CITY - SOUTHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Canlı yayın kanal bilgileri henüz duyurulmazken Championship play-off finali Hull City - Southampton maçının TV8,5 ve Exxen üzerinden ekranlara gelmesi bekleniyor.

Soruşturma süreci nedeniyle gündemde olan Southampton cephesinde yaşanacak gelişmeler maç öncesi takip ediliyor.



