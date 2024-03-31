İlçeyi yöneten kişiyi kim görevlendirir ve görevleri nelerdir?

ilçeyi yöneten kişi kimdir, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. İlçelerde yönetme ve yürütme görevinin kim tarafından yapıldığı merak konusu oldu. 31 Mart 2024 Mahalli idareler Seçimi hız kesmeden devam ediyor. Oy kullanacak vatandaşlar seçimde merak ettiği konuları arama motorlarında sorguluyor. Peki, ilçeyi kim yönetir? İlçeyi yöneten yöneticilerin görevleri nelerdir? İlçe yönetim kurulu üyeleri kimlerden oluşur? Tüm merak edilenler haberimizde...

Türkiye'nin ilçeleri, Türkiye'de illerden sonraki gelen idari bölümlerdir. Her il birden fazla ilçeden oluşur. Peki, ilçeyi yöneten kişiyi kimdir, kim seçer? İlçedeki genel idare teşkilatının başında kimler var? İlçeye kim bakar, görevi nedir? İşte detaylar...

İLÇEYİ YÖNETEN KİŞİ KİM GÖREVLENDİRİR VE GÖREVLERİ NELERDİR?

İlçe genel idaresinin başı ve mercii kaymakamdır. Kaymakam, ilçede Cumhurbaşkanının idari yürütme vasıtasıdır. Kaymakam ilçeleri yöneten kişiye verilen isimdir. Kaymakamlarda, valiler gibi seçimle iş başına gelmez devlet tarafından gönderilir. Kaymakam görevlerini ilde bulunan valiliğe bağlı olarak yapar. Kaymakam ilçe içerisinde halkın can ve mal güvenliğini sağlama konusunda görevlidir.

Kaymakam, ilçede Hükümetin temsilcisidir. İlçenin genel idaresinden kaymakam sorumludur. Bakanlıkların kuruluş kanunlarına göre ilçede lüzumu kadar teşkilatı bulunur. Bu teşkilat (Dördüncü maddenin son fıkrasında belirtilen adli ve askeri teşkilat hariç) kaymakamın emri altındadır.

İLÇE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ KİMLERDEN OLUŞUR?

İlçe yönetim kurulu ve varsa ilçe disiplin kurulu başkan ve üyeleri ilçe kongresinin tabii üyeleridir. Geçici ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri de kongreye katılma hakkına sahiptir. İlçedeki genel idare teşkilatının başında bulunanlar ilçe idare şube başkanlarıdır. Bunların emri altında çalışanlar ilçenin ikinci derecede memurlarıdır.

İLÇEYİ YÖNETEN KİŞİNİN BAŞLICA GÖREVLERİ NELERDİR?

İlçede yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için kamu hizmetlerinin düzenlenmesi ve sağlanması

Kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanımının sağlanması

Yasal mevzuata uygun olarak ilçenin idari işlerini yürütmek

İlçede güvenlik ve asayişin sağlanması için gerekli önlemleri almak

Yerel ekonomiyi desteklemek ve kalkındırmak için projeler geliştirmek ve uygulamak

Kamuoyuna hesap vermek ve şeffaf bir yönetim anlayışı ile çalışmak