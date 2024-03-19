Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Haberler > İstanbul belediye seçimi anketi sonuçları 2024! Yerel seçim son anketi İstanbul

İstanbul belediye seçimi anketi sonuçları 2024! Yerel seçim son anketi İstanbul

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul belediye seçimi anketi sonuçları 2024! Yerel seçim son anketi İstanbul

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yerel seçimler için yapılan anketler hız kazandı. İstanbul seçim anket sonuçları son dakika verileri ile gündemde. Özellikle merak edilen İstanbul yerel seçim anket sonuçlarındaki AK Parti ve CHP rakamları oldu. ASPAM tarafından yapılan ankete göre, Murat Kurum'un 2 puan önde göründüğü ortaya çıktı. İstanbul'da kim önde? İmamoğlu mu, Kurum mu? İşte 2024 yerel seçimler için anket sonuçları...

2024 seçim anketi sonuçları ile adayların oy farkı merak ediliyor. Tüm Türkiye 31 Mart 2024 tarihinde yerel seçimler kapsamında sandık başına gidecek. Adeta günlük veri olarak çalışan anket firmaları kıyasıya rekabeti gözler önüne serdi. ASPAM tarafından yapılan seçim anketi açıklandı. Peki, İstanbul'da kim önde? Son anketlere göre İstanbul'u kim alacak?

İstanbul belediye seçimi anketi sonuçları 2024! Yerel seçim son anketi İstanbul - 1. Resim

YEREL SEÇİMLER İÇİN YAPILAN İSTANBUL ANKET SONUCU

2023 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra vatandaşlar 2024 yerel seçimler için de sandık başına gidecek. Hem belediye hem de muhtar seçimlerinin olacağı yerel seçimde İstanbul anket sonuçları merak edildi.  En çok merak edilen şehir ise İstanbul oldu.

Anadolu Stratejik Planlama ve Araştırma Merkezi (ASPAM) tarafından yapılan anket, 10 Mart 2024 ve 17 Mart 2024 tarihleri arasında İstanbul ilçelerinde 4500 kişi ile yüz yüze ve telefonla yapıldı. 

EKREM İMAMOĞLU MU MURAT KURUM MU?

ASPAM tarafından yapılan ankete göre, Murat Kurum %43,3 oy oranı ile ilk sırada yer alıyor. CHP İstanbul Büyükşehir Adayı Ekrem İmamoğlu’nun oy oranı ise %41,2 seviyesinde.

İstanbul belediye seçimi anketi sonuçları 2024! Yerel seçim son anketi İstanbul - 2. Resim

Cumhur İttifakı - Murat Kurum: %43,3
CHP - Ekrem İmamoğlu: %41,2 
DEM Parti – M.D. Beştaş, M. Çepni: %4.8
İYİ Parti Buğra Kavuncu: %4.1
YRP – Mehmet Altınöz: %3.2
Zafer Partisi Azmi Karamahmutoğlu: %1,6
Diğer: %1,8

 

 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhuriyet Kulesi nerede? Cumhuriyet Kulesi içerisinde ne var, ne yapılır? - HaberlerCumhuriyet Kulesi nerede? Cumhuriyet Kulesi içerisinde ne var, ne yapılır?Galatasaray’ın ülke puanına katkısı 2024! Galatasaray bu sezon ülke puanına ne kadar katkı yaptı? - HaberlerGalatasaray’ın ülke puanına katkısı 2024! Galatasaray bu sezon ülke puanına ne kadar katkı yaptı?Fenerbahçe'nin ülke puanına katkısı 2024! Fenerbahçe bu sezon ülke puanına ne kadar katkı yaptı? - HaberlerFenerbahçe'nin ülke puanına katkısı 2024! Fenerbahçe bu sezon ülke puanına ne kadar katkı yaptı?9 gün bayram tatili kimleri kapsıyor? (8-9 Nisan 2024) 9 günlük Ramazan Bayramı tatili özel sektörü kapsıyor mu? - Haberler9 gün bayram tatili kimleri kapsıyor? (8-9 Nisan 2024) 9 günlük Ramazan Bayramı tatili özel sektörü kapsıyor mu?Özel sektöre bayram tatili kaç gün, 9 gün mü 5 gün mü? Ramazan Bayramı tatili özel sektöre kaç gün? - HaberlerÖzel sektöre bayram tatili kaç gün, 9 gün mü 5 gün mü? Ramazan Bayramı tatili özel sektöre kaç gün?Ramazan bayramı 9 gün tatil oldu mu? Bayram tatili kaç gün? - HaberlerRamazan bayramı 9 gün tatil oldu mu? Bayram tatili kaç gün?Bayram tatili 9 gün oldu! Ramazan Bayramı ne zaman? - HaberlerBayram tatili 9 gün oldu! Ramazan Bayramı ne zaman?İzmir son anket sonuçları açıklandı! Piar Araştırma yerel seçim anketi 2024 - Haberlerİzmir son anket sonuçları açıklandı! Piar Araştırma yerel seçim anketi 2024Hakkari'de 3.4 deprem oldu - HaberlerHakkari'de 3.4 deprem olduİstanbul Havalimanı-Kayaşehir metro hattı Mart 2024'ten önce açılacak! İstanbul Havalimanı-Kayaşehir metro hattı durakları - Haberlerİstanbul Havalimanı-Kayaşehir metro hattı Mart 2024'ten önce açılacak! İstanbul Havalimanı-Kayaşehir metro hattı durakları
Sonraki Haber Yükleniyor...