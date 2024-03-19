İstanbul belediye seçimi anketi sonuçları 2024! Yerel seçim son anketi İstanbul

Yerel seçimler için yapılan anketler hız kazandı. İstanbul seçim anket sonuçları son dakika verileri ile gündemde. Özellikle merak edilen İstanbul yerel seçim anket sonuçlarındaki AK Parti ve CHP rakamları oldu. ASPAM tarafından yapılan ankete göre, Murat Kurum'un 2 puan önde göründüğü ortaya çıktı. İstanbul'da kim önde? İmamoğlu mu, Kurum mu? İşte 2024 yerel seçimler için anket sonuçları...

2024 seçim anketi sonuçları ile adayların oy farkı merak ediliyor. Tüm Türkiye 31 Mart 2024 tarihinde yerel seçimler kapsamında sandık başına gidecek. Adeta günlük veri olarak çalışan anket firmaları kıyasıya rekabeti gözler önüne serdi. ASPAM tarafından yapılan seçim anketi açıklandı. Peki, İstanbul'da kim önde? Son anketlere göre İstanbul'u kim alacak?

YEREL SEÇİMLER İÇİN YAPILAN İSTANBUL ANKET SONUCU

2023 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra vatandaşlar 2024 yerel seçimler için de sandık başına gidecek. Hem belediye hem de muhtar seçimlerinin olacağı yerel seçimde İstanbul anket sonuçları merak edildi. En çok merak edilen şehir ise İstanbul oldu.

Anadolu Stratejik Planlama ve Araştırma Merkezi (ASPAM) tarafından yapılan anket, 10 Mart 2024 ve 17 Mart 2024 tarihleri arasında İstanbul ilçelerinde 4500 kişi ile yüz yüze ve telefonla yapıldı.

EKREM İMAMOĞLU MU MURAT KURUM MU?

ASPAM tarafından yapılan ankete göre, Murat Kurum %43,3 oy oranı ile ilk sırada yer alıyor. CHP İstanbul Büyükşehir Adayı Ekrem İmamoğlu’nun oy oranı ise %41,2 seviyesinde.

Cumhur İttifakı - Murat Kurum: %43,3

CHP - Ekrem İmamoğlu: %41,2

DEM Parti – M.D. Beştaş, M. Çepni: %4.8

İYİ Parti Buğra Kavuncu: %4.1

YRP – Mehmet Altınöz: %3.2

Zafer Partisi Azmi Karamahmutoğlu: %1,6

Diğer: %1,8