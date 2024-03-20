İstanbul yerel seçim 2024 son durum... İstanbul belediye seçimi son anket sonuçları

Türkiye yerel seçimlere hazırlanırken İstanbul'da son anket sonuçları merak ediliyor. Spectrum House Araştırma Merkezi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri ile ilgili yaptığı son anket sonuçlarını açıkladı. İşte İstanbul'da son durum! 31 Mart seçim anketi... İstanbul'da kim önde?

İstanbul'daki yarışın seyrini belirleyecek adayın kim olacağı merak konusu olurken, son seçim anketleri Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki yarışı gözler önüne serdi. İstanbul, yerel seçimlere doğru giderken son seçim anketleri ortaya çıktı. AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum ile CHP İBB adayı Ekrem İmamoğlu'nun son anket sonuçlarına göre ne kadar oy olacakları merak konusu. İstanbul'da hangi aday önde? Seçime 11 gün kala İstanbul'da kim çıktı? İşte İstanbul seçim anketi sonuçları 31 Mart 2024

İSTANBUL SON SEÇİM ANKETİ 2024

İstanbul yarışında son durum araştırılıyor. Spectrum House Araştırma Merkezi, 15-20 Mart tarihleri arasında İstanbul’un 26 ilçesinde ikamet eden 2 bin 158 kişiden görüş aldı. Ankete göre, mevcut İBB başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 43,9 AK Parti'nin adayı Murat Kurum ise yüzde 39 oy aldı.

İSTANBUL'DA SON DURUM

Yapılan son ankette, DEM Parti adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'nin oyu yüzde 4,7; İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu'nun oyu yüzde 2,6; Yeniden Refah Partisi (YRP) adayı Mehmet Altınöz'ün oyu yüzde 3,7; Zafer Partisi'nin adayı Azmi Karamahmutoğlu'nun oyu ise yüzde 3,3 olarak belirlendi.