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Kayseri Melikgazi, Kocasinan ve Develi'de bayram namazı 06.39'da kılınacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ramazan Bayramı'na yönelik heyecan artarken, vatandaşlar bayram sabahı namaz saatlerini merak ediyorlar. Kayseri’de bayram namazı saat kaçta? Kayseri Melikgazi, Kocasinan ve Talas'ta bayram namazı ne zaman? Merak edilen il ve ilçelere dair bayram namazı saatlerini sizlerle paylaştık…

Diyanet, 2024 yılı için bayram namazı saatlerini açıkladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri ve Adana gibi illerde bayram namazı saatleri de belirlendi. Vatandaşlar, bayram namazı için illerine özgü saatleri öğrenmek için araştırmalar yapıyorlar. Diyanet'in il il yayınladığı bayram namazı saatleri, vatandaşların planlarını yapmalarına yardımcı olacak.

Kayseri Melikgazi, Kocasinan ve Develi'de bayram namazı 06.39'da kılınacak - 1. Resim

KAYSERİ KOCASİNAN DEVELİ MELİKGAZİ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kocasinan ve Melikgazi'de bayram namazı saat 06:39'da kılıcanacak. Aynı şekilde Kayseri Develi ilçesinde de bayram namazı saati 06:39'da vatandaşlar tarafından kılınacak.

Türkiye Gazetesi takvimine görebayram namazı Kayseri ilinde 06.49 saatinde kılınacak.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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