Kül Masalı yeni bölümü 18 Nisan Perşembe akşamı TV'de

TRT1'de perşembe akşamları yayınlanan Kül Masalı dizisinin yeni bölümü bu akşam izleyiciyle buluşacak mı sorusu merak konusu. TRT 1 ekranlarından yayınlanan dizi Kül Masalı'nın ekranlara gelip gelmeyeceği araştırılıyor. Peki, Kül Masalı dizisi bu akşam var mı? Bu akşam Kül Masalı yeni bölümü neden yok?

Her perşembe TRT1'de ekranlara gelen Kül Masalı dizisi, son olarak 4 Nisan Perşembe akşamı ekranlara geldi. Peki, Kül Masalı dizisi bu akşam ekranlara gelecek mi? Kül Masalı dizisi bu akşam var mı? Kül Masalı dizisi yeni bölüm ne zaman?

KÜL MASALI DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?

TRT1 dizisi Kül Masalı, her Perşembe akşamı saat 20.00'de yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Ancak dizinin yeni bölümü bayram tatili olması sebebiyle dizilerin yeni bölümleri bu hafta ekrana gelmeyecek.

KÜL MASALI YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kül Masalı dizinin yeni bölümü 18 Nisan Perşembe akşamı izleyici ile buluşacak.

TRT1 KANAL YAYIN AKIŞI 11 NİSAN

05.48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.50 İncir Ağacı

07.30 Benim Adım Melek

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Kod Adı Kırlangıç

17.45 Lingo Türkiye Bayram Özel

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Lingo Türkiye Bayram Özel

21.40 Türk Sineması "Bandırma Füze Kulübü"

23.45 Kara Ağaç Destanı

02.25 Alişan İle Hayata Gülümse

04.40 Lingo Türkiye Bayram Özel

05.50 Kapanış