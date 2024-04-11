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Kül Masalı yeni bölümü 18 Nisan Perşembe akşamı TV'de

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kül Masalı yeni bölümü 18 Nisan Perşembe akşamı TV&#039;de

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TRT1'de perşembe akşamları yayınlanan Kül Masalı dizisinin yeni bölümü bu akşam izleyiciyle buluşacak mı sorusu merak konusu. TRT 1 ekranlarından yayınlanan dizi Kül Masalı'nın ekranlara gelip gelmeyeceği araştırılıyor. Peki, Kül Masalı dizisi bu akşam var mı? Bu akşam Kül Masalı yeni bölümü neden yok?

Her perşembe TRT1'de ekranlara gelen Kül Masalı dizisi, son olarak 4 Nisan Perşembe akşamı ekranlara geldi. Peki, Kül Masalı dizisi bu akşam ekranlara gelecek mi? Kül Masalı dizisi bu akşam var mı? Kül Masalı dizisi yeni bölüm ne zaman?

KÜL MASALI DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?

TRT1 dizisi Kül Masalı, her Perşembe akşamı saat 20.00'de yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Ancak dizinin yeni bölümü bayram tatili olması sebebiyle dizilerin yeni bölümleri bu hafta ekrana gelmeyecek. 

KÜL MASALI YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kül Masalı dizinin yeni bölümü 18 Nisan Perşembe akşamı izleyici ile buluşacak.

TRT1 KANAL YAYIN AKIŞI 11 NİSAN

05.48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.50 İncir Ağacı
07.30 Benim Adım Melek
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Kod Adı Kırlangıç
17.45 Lingo Türkiye Bayram Özel
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Lingo Türkiye Bayram Özel
21.40 Türk Sineması "Bandırma Füze Kulübü"
23.45 Kara Ağaç Destanı
02.25 Alişan İle Hayata Gülümse
04.40 Lingo Türkiye Bayram Özel
05.50 Kapanış

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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