Muhtarlık seçim sonuçları nasıl öğrenilir, YSK açıkladı mı?

YSK üzerinden muhtarlık sonuçları öğrenilir. | Türkiye, 31 Mart Pazar günü yerel yöneticilerini seçmek üzere sandığa gitti. Oy sayma işleminin tamamlanmasının ardından seçmen muhtarlık sonuçlarının nasıl öğrenileceğine dair konuları araştırıyor. İşte detaylar...

31 Mart yerel seçimlerinin ardından muhtarlık sonuçları nasıl öğrenilir, YSK açıkladı mı sorularının cevapları araştırılıyor. Oy sayma işleminin çoğu yerde tamamlanmasının ardından kesin seçim sonuçları merak ediliyor.

MUHTARLIK SEÇİM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sandıkların sayılma işlemlerinin tamamlanmasının ardından sandık sonuçları ve tutanaklarına YSK'dan ulaşılabiliyor. Oy kullandığını sandıkta hangi partinin ne kadar oy aldığı ve muhtarlık seçimlerinin nasıl sonuçlandığını öğrenmek isteyen vatandaşlar YSK'nın sonuç sayfası üzerinden ulaşabilir. 31 Mart seçiminin verilerine henüz ulaşılamıyor ancak gün içinde paylaşılması bekleniyor.

MUHTAR MAZBATASI NASIL ALINIR?

Madde 25'e göre muhtar mazbatası, oyların sınıflandırılmasının ardından seçim komisyonu bir mazbata hazırlayarak yerin en büyük mülkiye memurluğuna teslim eder. Mazbatanın içeriğinden de muhtarlığın asıl ve yedek üyeleri belli olur. Ardından Madde 26'ya göre, mahalle muhtarlığı ve ihtiyar heyeti il merkezine bağlı yerlerde valinin ilçede ise kaymakamın onaylamasıyla kesinleşir ve seçim mazbatasının tasdikli bir örneği iş gördüğü yere asılmak üzere muhtara iletilir.