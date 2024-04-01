Son DakikaSeçim SonuçlarıRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Haberler > Muhtarlık seçim sonuçları nasıl öğrenilir, YSK açıkladı mı?

Muhtarlık seçim sonuçları nasıl öğrenilir, YSK açıkladı mı?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Muhtarlık seçim sonuçları nasıl öğrenilir, YSK açıkladı mı?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

YSK üzerinden muhtarlık sonuçları öğrenilir. | Türkiye, 31 Mart Pazar günü yerel yöneticilerini seçmek üzere sandığa gitti. Oy sayma işleminin tamamlanmasının ardından seçmen muhtarlık sonuçlarının nasıl öğrenileceğine dair konuları araştırıyor. İşte detaylar...

31 Mart yerel seçimlerinin ardından muhtarlık sonuçları nasıl öğrenilir, YSK açıkladı mı sorularının cevapları araştırılıyor. Oy sayma işleminin çoğu yerde tamamlanmasının ardından kesin seçim sonuçları merak ediliyor. 

MUHTARLIK SEÇİM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sandıkların sayılma işlemlerinin tamamlanmasının ardından sandık sonuçları ve tutanaklarına YSK'dan ulaşılabiliyor. Oy kullandığını sandıkta hangi partinin ne kadar oy aldığı ve muhtarlık seçimlerinin nasıl sonuçlandığını öğrenmek isteyen vatandaşlar YSK'nın sonuç sayfası üzerinden ulaşabilir. 31 Mart seçiminin verilerine henüz ulaşılamıyor ancak gün içinde paylaşılması bekleniyor. Muhtarlık seçim sonuçları nasıl öğrenilir, YSK açıkladı mı? - 1. Resim

MUHTAR MAZBATASI NASIL ALINIR?

Madde 25'e göre muhtar mazbatası, oyların sınıflandırılmasının ardından seçim komisyonu bir mazbata hazırlayarak yerin en büyük mülkiye memurluğuna teslim eder. Mazbatanın içeriğinden de muhtarlığın asıl ve yedek üyeleri belli olur. Ardından Madde 26'ya göre, mahalle muhtarlığı ve ihtiyar heyeti il merkezine bağlı yerlerde valinin ilçede ise kaymakamın onaylamasıyla kesinleşir ve seçim mazbatasının tasdikli bir örneği iş gördüğü yere asılmak üzere muhtara iletilir. 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İL İL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İllere Göre Seçim Sonuçları

İstanbul Seçim Sonucu

Büyükşehir Belediyeleri Parti Dağılımı

İl Belediyeleri Parti Dağılımı

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hatay'da son durum ne? CHP mi AK Parti mi önde? - HaberlerHatay'da son durum ne? CHP mi AK Parti mi önde?31 Mart Yerel seçimlerinde deprem bölgesi AK Parti, YRP ve CHP'ye oy verdi - Haberler31 Mart Yerel seçimlerinde deprem bölgesi AK Parti, YRP ve CHP'ye oy verdiEsenyurt hangi partinin? CHP İstanbul Esenyurt adayı Ahmet Özer yüzde kaç oy aldı? 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları - HaberlerEsenyurt hangi partinin? CHP İstanbul Esenyurt adayı Ahmet Özer yüzde kaç oy aldı? 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarıCHP, İstanbul Güngören adayı Yüksel Yalçın yüzde kaç oy aldı? 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları - HaberlerCHP, İstanbul Güngören adayı Yüksel Yalçın yüzde kaç oy aldı? 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarıCHP Uşak Belediye Başkan adayı Özkan Yalım yüzde kaç oy aldı? Uşak'ta hangi parti önde? - HaberlerCHP Uşak Belediye Başkan adayı Özkan Yalım yüzde kaç oy aldı? Uşak'ta hangi parti önde?Behzat Ç'nin başrolünün ismi nedir? - HaberlerBehzat Ç'nin başrolünün ismi nedir?Hangi illerde oy sayımı bitti? İşte resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı ve partisi kesinleşen iller 2024 - HaberlerHangi illerde oy sayımı bitti? İşte resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı ve partisi kesinleşen iller 2024Eski CHP'li Sarıyer Bağımsız Belediye Başkan adayı Şükrü Genç yüzde kaç oy aldı? - HaberlerEski CHP'li Sarıyer Bağımsız Belediye Başkan adayı Şükrü Genç yüzde kaç oy aldı?Türkiye Gazetesi canlı seçim sonuçları! Son gelişmeler ve kesinleşen sonuçlar yayında - HaberlerTürkiye Gazetesi canlı seçim sonuçları! Son gelişmeler ve kesinleşen sonuçlar yayındaYeniden Refah Partisi seçim sonuçlarına göre hangi şehirleri kazandı? 31 Mart 2024 yerel seçimleri Yeniden Refah Partisi'nin kazandığı il ve ilçeler - HaberlerYeniden Refah Partisi seçim sonuçlarına göre hangi şehirleri kazandı? 31 Mart 2024 yerel seçimleri Yeniden Refah Partisi'nin kazandığı il ve ilçeler
Sonraki Haber Yükleniyor...