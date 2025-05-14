Akdeniz’de yaşanan 6.0 büyüklüğündeki sarsıntı, bölgedeki sismik hareketliliği yeniden gündeme taşıdı. Depremin merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesinin yaklaşık 155 kilometre açığı olarak belirlenirken, sarsıntının Ege-Anadolu ve Afrika levhalarının kesişim noktasında meydana geldiği bildirildi. Santorini su altı volkanı Akdeniz depremini tetikledi mi sorusu ise gündemde.

Derinliği yaklaşık 20 kilometre olan deprem, Girit, Rodos, Kerpe ve Çoban adalarında da hissedildi. Sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapılsa da, herhangi bir can kaybı ya da ciddi hasar rapor edilmedi.

SONTORİNİ SU ALTI VOLKANI AKDENİZ DEPREMİNİ TETİKLEDİ Mİ?

Depremin ardından uzmanlardan gelen açıklamalar ise dikkat çekici farklılıklar içeriyor. Yunanistan Deprem Koruma ve Planlama Örgütü (OASP) Başkanı Prof. Dr. Efthimis Lekkas, Akdeniz’deki depremin münferit olduğunu ve başka bir deprem zincirinin parçası olmadığını dile getirdi.

Yunan devlet televizyonuna yaptığı açıklamada Lekkas, bu depremin İstanbul veya Santorini Adası’ndaki sismik hareketlerle bağlantılı olmadığını vurguladı. Prof. Dr. Efthimis Lekkas'a göre sarsıntı, derinliği nedeniyle yüzeyde büyük bir etki meydana getirmedi ve bölgede zincirleme bir tetikleme mekanizması bulunmuyor.

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Ancak Türkiye’den gelen bir başka değerlendirme farklı bir senaryoya işaret etti. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremin jeolojik yapısını analiz ederek Santorini Adası’nda ocak ve şubat aylarında gözlenen volkanik hareketlerin tekrar başlayabileceğini öne sürdü.

Sözbilir bu tür levha sınırı depremlerinin, volkanik yaylar üzerinde etkili olabileceğini belirterek, “Bölgedeki volkanik sistem yeniden aktif hale gelebilir. Bu Santorini çevresinde yeni bir deprem fırtınasının işareti olabilir” dedi.

Prof. Dr. Sözbilir ayrıca, Akdeniz’de geçmişte meydana gelen büyük depremlerin 7 ila 8 büyüklüğünde olduğunu hatırlattı. Depremin gerçekleştiği alanın, Afrika levhasının Anadolu levhasının altına doğru dalma yaptığı bir bölge olduğunu ifade eden Sözbilir, bu jeodinamik hareketlerin Santorini gibi volkanik alanları etkileyebileceğini vurguladı. Bölgenin geçmişinde tsunami ile sonuçlanan depremler olduğuna da dikkat çekti.

Yunanistan Sivil Koruma Genel Müdürlüğü ise vatandaşların cep telefonlarına gönderdiği uyarı mesajlarında, muhtemel bir tsunamiye karşı sahilden uzak durulmasını istemişti. Ancak şu ana kadar tsunami belirtisi ya da hasar bildirilmedi.