Steam ilkbahar indirimi 14 - 21 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. İndirim 14 Mart Perşembe akşamı 20.00'de başlayacak. Bilgisayar oyunu oynayanların tercih ettiği Steam platformunun ilkbahar indiriminin saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. İşte, detaylar...

Steam ilkbahar indirimi saat kaçta, ne zaman? sorusu gündeme geldi. 14 Mart 2024 tarihinde başlayacak Steam ilkbahar indiriminin saat kaçta başlayacağı oyun severler tarafından merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

STEAM İLKBAHAR İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Steam İlkbahar indirimi 14 Mart 2024 Perşembe günü başlayacak. İndirim 14 Mart - 21 Mart 2024 tarihleri arasında devam edecek. Steam'ın bir önceki indirimi Aralık ayında gerçekleşmişti.

STEAM İLKBAHAR İNDİRİMİ SAAT KAÇTA?

Steam İlkbahar indirimi, 14 Mart 2024 Perşembe günü Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Kullanıcılar, Steam kütüphanesinde bulunan binlerce oyunu indirimli olarak satın alabilecek. Pek çok popüler oyun indirimli fiyatlardan satışa sunulacak.

STEAM YAZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?

Steam yaz indirimleri 27 Haziran - 11 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.