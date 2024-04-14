Teşkilat yeni bölümü bu akşam (14 Nisan Pazar) yayınlanacak

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Nisan 2024 16:18 - Güncelleme: 14 Nisan 2024 16:27 - Güncelleme:

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Bugün Teşkilat dizisi var mı yok mu araştırılıyor. Bayram nedeniyle ara verilen Teşkilat dizisinin yeni bölümü ne zaman ekrana gelecek detaylar haberimizde yer alıyor.