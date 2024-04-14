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Teşkilat yeni bölümü bu akşam (14 Nisan Pazar) yayınlanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Teşkilat yeni bölümü bu akşam (14 Nisan Pazar) yayınlanacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün Teşkilat dizisi var mı yok mu araştırılıyor. Bayram nedeniyle ara verilen Teşkilat dizisinin yeni bölümü ne zaman ekrana gelecek detaylar haberimizde yer alıyor.

Başrollerinde Murat Yıldırım, Aybüke Pusat gibi isimlerin yer aldığı Teşkilat dizisi bu akşam var mı sorusu gündeme geldi. 

Her hafta Pazar günü TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi bayram tatili nedeniyle yayına ara vermişti. 

14 Nisan Pazar televizyon yayın akışına göre bu akşam Teşkilat dizisi 20.00'de izleyicisiyle buluşacak. Teşkilat yeni bölümü bu akşam (14 Nisan Pazar) yayınlanacak - 1. Resim

Dizinin yayınlana son 102. bölümünde, Ömer Kambur'un oyunu karşısında çaresiz kalır ve durumu üstleriyle çözmeye çalışır. Ekibin ise durumdan haberi yoktur. 

Düşmanın kendi içindeki kırılmalarından yararlanan Ömer ve ekibi Kambur'u köşeye sıkıştırır. 

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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