Teşkilat yeni bölümü bu akşam (14 Nisan Pazar) yayınlanacak
Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Bugün Teşkilat dizisi var mı yok mu araştırılıyor. Bayram nedeniyle ara verilen Teşkilat dizisinin yeni bölümü ne zaman ekrana gelecek detaylar haberimizde yer alıyor.
Başrollerinde Murat Yıldırım, Aybüke Pusat gibi isimlerin yer aldığı Teşkilat dizisi bu akşam var mı sorusu gündeme geldi.
Her hafta Pazar günü TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi bayram tatili nedeniyle yayına ara vermişti.
14 Nisan Pazar televizyon yayın akışına göre bu akşam Teşkilat dizisi 20.00'de izleyicisiyle buluşacak.
Dizinin yayınlana son 102. bölümünde, Ömer Kambur'un oyunu karşısında çaresiz kalır ve durumu üstleriyle çözmeye çalışır. Ekibin ise durumdan haberi yoktur.
Düşmanın kendi içindeki kırılmalarından yararlanan Ömer ve ekibi Kambur'u köşeye sıkıştırır.