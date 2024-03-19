THY 65 yaş üstü indirimi 2024! THY 65 yaş üstü indirimi ne zamana kadar devam edecek?

THY 65 yaş üstü indirimi 2024 başladı! | Türk Hava Yolları (THY), 65 yaş ve üzeri yolculara yüzde 25 indirim imkanı sağlanacak kampanyası için tarih verdi. THY 65 yaş üstü indirim tarihlerinin belli olmasının ardından indirimli bilet satışı ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor merak ediliyor. Peki, THY 65 yaş üstü indirimi ne zaman bitiyor? İşte detaylar…

THY 65 yaş üstü indirimi 2024! THY 65 yaş üstü indirim tarihlerinin belli olmasının ardından indirimli bilet satışı ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor merak ediliyor. Peki, THY 65 yaş üstü indirimi ne zaman bitiyor? İşte ayrıntılar!

THY 65 YAŞ ÜSTÜ İNDİRİMİ 2024

Türk Hava Yolları (THY), 65 yaş ve üzeri yolcular için indirimli bilet kampanyasına ilişkin detayları açıkladı. 16 Nisan 2024 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında yurt içi seyahatlerde yüzde 25 indirim sağlanacak.

Yurt içi seyahatlerde geçerli olacak kampanya 16 Nisan 2024 tarihine kadar devam edecek.

Biletlerin satış dönemi ise 18 Mart 2024 tarihinde başladı.

Seyahat dönemi ise 8 Nisan 2024 – 16 Nisan 2024 tarihleri arasını kapsıyor.

65 yaş ve üzeri yolcuların indirimli THY uçak bileti kampanyasından yararlanabilmesi için gerekli adımlar:

Yolcu tipinizi seçin

Türk Hava Yolları internet sitesi ve mobil uygulamasından uçuşunuzu belirlerken "65 Yaş ve Üzeri" yolcu tipini seçin. Uçuşlar indirimli olarak listelenecektir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numaranızı girin

Uçuşunuzu seçtikten sonra Yolcu Profili sayfasında diğer bilgilerinizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık numaranızı doğru girdiğinize emin olun.

İndirimli biletinizi alın

Yaşınıza ilişkin doğrulama anında gerçekleşecek. Bilet alım işleminizi indirimli fiyatlarla tamamlayabilirsiniz.

THY 65 YAŞ İNDİRİMİ ŞARTLARI

Kampanya 18 Mart 2024 (dahil) – 16 Nisan 2024 (dahil) tarihlerinde düzenlenen ve seyahat tarihi 8 Nisan 2024 (dahil) – 16 Nisan 2024 (dahil) arasında olan uçuşlarda geçerlidir.

Kampanya, Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, yurt içi, tek yön, direkt veya aktarmalı, Economy ve Business Class uçuşlarda geçerlidir.

Kampanya kapsamında 65 yaş ve üzeri (65. yaş gününü kutlamış) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yolcular için net ücretler üzerinden (F ücret sınıfı hariç) %25 indirim uygulanacaktır.

İlgili kampanya Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli yurt içi seferlerinde geçerlidir. Codeshare (ortak) uçuşlarda ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seferlerinde geçerli değildir.

Kampanya kapsamındaki uçuşlarda kampanya başlama tarihinden önce konfirme rezervasyon yapılan uçuşlardaki biletlemelerde de indirim uygulanacaktır.

Açık olarak düzenlenen biletler kampanyadan yararlanamaz.

Kampanya kapsamında sunulan indirim diğer indirimlerle birleştirilemez.

Değişiklik ve iptal durumunda ücret sınıfı ve paket kuralları geçerlidir.

Kampanya kapsamında sunulan indirim net ücret üzerinden uygulanacaktır, vergi ve harçlar dahil değildir.

Kampanya, Türk Hava Yolları satış ofisleri, çağrı merkezi, internet sitesi ve mobil uygulamasında geçerlidir.

Kampanyadan yararlanmak için Türk Hava yolları internet sitesi ve mobil uygulamasında uçuş arama alanında Yolcu Tipi kısmında “65 Yaş ve Üzeri” yolcu tipi işaretlenmelidir. Bu yolcu tipi seçilerek kampanya kapsamında yapılacak parkur aramalarında listelenen ücretlere indirim otomatik olarak yansıyacaktır. Bilet alımı sırasında yolcu profili sayfasına gelindiğinde yolcu yaşı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numarası üzerinden kontrol edilecektir. Doğrulama gerçekleştiğinde bilet alımı indirimli şekilde sağlanabilir.

Kampanya kapsamında internet sitesi ve mobil uygulama üzerinde bilet alımı sırasında yaş doğrulaması yapılamazsa hata alınacak ve bilet alım akışı durdurulacaktır.

Kampanya grup rezervasyonları için geçerli değildir.

Türk Hava Yolları herhangi bir kural ihlali tespit edilmesi durumunda ilgililer hakkında hukuki işlem başlatma hakkını saklı tutar.

Türk Hava Yolları kampanya kural ve koşullarını, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme, kampanyayı iptal etme hakkını saklı tutar.