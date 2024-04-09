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Yabani dizisi yeni bölüm bayram tatili nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yabani dizisi yeni bölüm bayram tatili nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yabani dizisi bu akşam var mı yok mu yeni bölüm yayınlanacak mı araştırılıyor.

Başrollerinde Halit Özgür Sarı, Dolunay Soysert, Bertan Asllani gibi isimlerin yer aldığı Yabani dizisinin 9 Nisan Salı akşamı yeni bölümü var mı yok mu araştırılıyor. 

Bayram tatili nedeniyle pek çok dizi ve program yayınlarına ara verdi. 

Dizinin yayınlanan 30. bölüm fragmanında yeni bölümün 16 Nisan Salı akşamı yayınlanacağı duyuruldu. 

Bu nedenle Yabani yeni bölüm bu akşam yok. Yabani dizisi yeni bölüm bayram tatili nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak - 1. Resim

Onun yerine dizinin kendi saatinde Çakallarla Dans 6 filmi gösterilecek. 

Ardından Yabani tekrar bölümü ekrana gelecek. Yabani dizisi yeni bölüm bayram tatili nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak - 2. Resim

9 Nisan 2024 Salı NOW TV yayın akışı:

12.00 Fatih Savaş ile Ramazan Sohbetleri

12.45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

13.45 Korkma Ben Yanındayım

19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 Çakallarla Dans 6

22.30 Yabani

01.30 Kızıl Goncalar

04.00 Kefaret

06.00 Adım Farah

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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