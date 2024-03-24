YDS sınav sonuçları 25 Nisan'da açıklanacak

Bugün gerçekleştirilen YDS sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Yabancı Dil Seviye Tespit Sınav sonuçlarına ÖSYM üzerinden erişilebilecek.

24 Mart Pazar günü düzenlenen YDS sınavına giren vatandaşlar, sonuçlar ne zaman açıklanacak, soru cevap kitapçığı yayınlandı mı sorularının cevapları araştırılıyor. İşte, detaylar...

YDS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS sınav sonuçları 25 Nisan 2024 Perşembe günü açıklanacak. Sınavdan alınan puan 5 yıl geçerli olacak.

SORU CEVAP KİTAPÇIĞI YAYINLANDI MI?

YDS sınav soruları ve cevapları henüz açıklanmadı ancak ÖSYM'nin sitesinde gün içinde veya bir gün sonra yayınlanması bekleniyor. 80 sorudan oluşan sınavda adaylara 180 dakika süre veriliyor.