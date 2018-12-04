Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kariyerinde modellik ve oyunculuk bulunan Tuğçe Duygulu, uzun süredir üzerinde çalıştığı 'Melek' isimli ilk single çalışmasını tamamladı. Bugün Dmc etiketiyle dijital müzik platformları aracılığı ile yayınlanacak şarkının söz ve müziği Tayfun Duygulu’ya düzenlemesi Selim Çaldıran’a ait. Tayfun Duygulu, eşi Tuğçe Duygulu’nun şarkı prodüktörlüğünü ve vokal koçluğunu da üstlendi. Güncel pop soundunun kullanıldığı şarkı hareketli yapısı ve ilk dinleyişte akılda kalan sözleriyle eğlenceli bir atmosfer oluşturuyor. Şarkının video klibi Erkan Nas yönetmenliğinde çekildi. 18 saat süren çekimlerde Tuğçe Duygulu, kamera karşısındaki rahatlığı ve oyunculuk yeteneğini gözler önüne serdi.