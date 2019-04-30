Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başrollerinde Bülent Çolak, Koray Erkök, Burak Sarımola , Altuğ Elveriş’in oynadığı “Suç Unsuru” filmi Uluslararası Elazığ Çayda Çıra film festivalinde en iyi film ödülüne layik oldu. Yönetmen Arda Emin İnce’de en iyi yönetmen ödülünü aldı.