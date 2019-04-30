Başrollerinde Bülent Çolak, Koray Erkök, Burak Sarımola , Altuğ Elveriş’in oynadığı “Suç Unsuru” filmi Uluslararası Elazığ Çayda Çıra film festivalinde en iyi film ödülüne layik oldu. Yönetmen Arda Emin İnce’de en iyi yönetmen ödülünü aldı.
Bülent Çolak iki ödül birden aldı
30.04.2019 - 11:23 | Son Güncelleme: 30.04.2019 - 11:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
> Oyuncu Bülent Çolak başrolünde oynadığı Suç Unsuru filmiyle 30. Ankara Film Festivalinde En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü alırken bir gün arayla 12’nci Uluslararası Elazığ Çayda Çıra film festivalinde En iyi erkek oyuncu ödülünü aldı.
Etiketler : Bülent Çolak,
621153 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/621153.aspx
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