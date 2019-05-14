Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cemal Hünal hakkında 'alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava önceki gün karara bağlandı. Ünlü oyuncu, yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle beraat etti. (Hürriyet)