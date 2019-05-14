Cemal Hünal hakkında 'alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava önceki gün karara bağlandı. Ünlü oyuncu, yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle beraat etti. (Hürriyet)
Cemal Hünal o davadan beraat etti
14.05.2019 - 10:31 | Son Güncelleme: 14.05.2019 - 10:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cemal Hünal, 'Atçalı Kel Mehmet' filminden parasını alamadığı gerekçesiyle yapımcılar Güler Nalbantoğlu ve Ali Rıza Cankorur hakkında Facebook’ta “Bu filmin yapımcıları emek hırsızı” şeklinde paylaşımda bulunmuştu. Bunun üzerine yapımcılar, oyuncudan şikâyetçi oldu.
Etiketler : Cemal Hünal,Atçalı Kel Mehmet,
624278 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/624278.aspx
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