Evde kal çağrısı sonrası ünlü sanatçılar da bu çağrıya uydu. Sanatçılar komşularına moral vermek için de harekete geçti .Ünlü sanatçı Fedon da evinin balkonuna çıkarak sevilen şarkılarını seslendirdi. Komşuları da sanatçının şarkılarına balkonlardan eşlik etti.
Ünlü sanatçı Fedon'dan komşularına balkon konseri
15.04.2020 - 11:22 | Son Güncelleme: 15.04.2020 - 11:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüs günlerinde ünlü sanatçılar evde kal çağrısına uyarken, bir yandan da komşularına moral veriyor. Ünlü sanatçı Fedon da evindeki balkona çıkarak konser verdi. Vatandaşlar konseri ilgiyle izledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : fedon,karantina,şarkıcı,
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