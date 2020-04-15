Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evde kal çağrısı sonrası ünlü sanatçılar da bu çağrıya uydu. Sanatçılar komşularına moral vermek için de harekete geçti .Ünlü sanatçı Fedon da evinin balkonuna çıkarak sevilen şarkılarını seslendirdi. Komşuları da sanatçının şarkılarına balkonlardan eşlik etti.