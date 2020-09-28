Beyin kanaması geçiren usta oyuncu Ali Sürmeli Kadıköy’de özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan usta oyuncu hemen ameliyata alındı. Usta oyuncuyu sevenleri ise yalnız bırakmadı. Hastaneye bilgi almak için gelen sevenleri Acil bölümünde bekliyor.
Oyuncu Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi
28.09.2020 - 01:32 | Son Güncelleme: 28.09.2020 - 01:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son olarak Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alan usta oyuncu Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi. Beyin kanaması geçiren usta oyuncu Kadıköy’de özel bir hastane de ameliyata alındı.
Etiketler : ali sürmeli,
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