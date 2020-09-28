Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyin kanaması geçiren usta oyuncu Ali Sürmeli Kadıköy’de özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan usta oyuncu hemen ameliyata alındı. Usta oyuncuyu sevenleri ise yalnız bırakmadı. Hastaneye bilgi almak için gelen sevenleri Acil bölümünde bekliyor.