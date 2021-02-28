Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie ve Hollywood’un ünlü isimleri İstanbul turuna çıktı. Ünlü isimler ilk olarak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ziyaret ederek, rehberlerden bilgiler aldı. Ünlü isimler daha sonra rehberler eşliğinde Yerebatan Sarnıcı ve Topkapı Sarayı'nı ziyaret etti.