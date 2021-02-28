Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie ve Hollywood’un ünlü isimleri İstanbul turuna çıktı. Ünlü isimler ilk olarak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ziyaret ederek, rehberlerden bilgiler aldı. Ünlü isimler daha sonra rehberler eşliğinde Yerebatan Sarnıcı ve Topkapı Sarayı'nı ziyaret etti.
Hollywood Yıldızlarının İstanbul turu
28.02.2021 - 18:15 | Son Güncelleme: 28.02.2021 - 18:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie ve Hollywood’un ünlü isimleri İstanbul turuna çıktı.
Etiketler : Guy Ritchie,
771170 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/771170.aspx
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